Minore accoltellato a scuola | l’aggressore 16enne va in comunità

Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il gip del Tribunale per inni, Angela Draetta ha disposto il collocamento inper ilche il 25 ottobre haun coetaneo al braccio e alla schiena in unaa Miano (Napoli). La decisione è stata presa, questa mattina, al termine dell'udienza di convalida dell'arresto. Da quanto appreso, tra i due ragazzini vi era stato un litigio la sera prima legato a motivi di gelosia; litigio poi sfociato nell'accoltellamento. Per l'episodio la Procura ha contestato la premeditazione. Il ragazzino ferito con otto coltellate e ricoverato all'ospedale Cardarelli di Napoli è ritenuto fuori pericolo.