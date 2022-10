Marcia su Roma | accompagnò il Duce dal Re e fu ucciso alle Fosse Ardeatine | la vita in breve di Aldo Finzi | fascistissimo ucciso dai nazisti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Sono in 335. Civili, militari, prigionieri politici, detenuti comuni, ebrei. Tutti in quella antica cava di pozzolana situata vicino a via Ardeatina. Ihanno scelto quel posto per vendicare l’attentato di via Rasella di ventiquattro ore prima, quando i partigianini hanno33 soldati tedeschi. È il 24 marzo 1944. L’ordine è quello di fucilare 10 italiani per ogni tedesco. Tra le centinaia di persone che attendono di essere passati per le armi c’è n’è una diversa daltre: è uno degli architetti dellasudi cui oggi cadono i 100 anni. Si chiama. Nato a Legnago, nel Veronese, il 20 aprile 1891,studia a Parma, al collegio “Maria Luigia”. L’attività politica la conosce ...