La rivincita di Inzaghi e l'impresa in Champions | scacciate le voci di addio | ingiusti i paragoni con Conte

TUTTO mercato WEB

In un colpo solo, il serbo ritroverà l 'Inter con cui vinse il Triplete e Simone, suo ... Se l 'Atalanta , battuta in casa dalla Lazio domenica scorsa, va a caccia dia Empoli ('2' a 1,...Lukaku è pronto Inter, la vittoria non cancella i problemi: fuori casa la difesa balla Ladi, fa meglio di Mou e Conte: ma ora serve sempre l'Inter del Camp Nou precedente ... Con me si va agli ottavi. La rivincita di Inzaghi: da quando ha gonfiato il petto non ha sbagliato nulla Domina in campionato, fa altrettanto in Champions League. Chi fermerà il Napoli di Spalletti Sabato, nel primo dei tre anticipi della dodicesima giornata di Serie A, ci proverà il Sassuolo, che a ini ...Domina in campionato, fa altrettanto in Champions League. Chi fermerà il Napoli di Spalletti Sabato, nel primo dei tre anticipi della dodicesima ...