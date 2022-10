FC Barcellona | Karma con Griezmann

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Sport: 28/10/2022 alle 06:30 est Il disagio del Barça con l’Atlético de Madrid è ottimo per quello che considerano un ricatto nel “caso” Non vogliono più fare affari con loro. Il disagio del Barça con l’Atlético de Madrid è ottimo per quello che considerano un ricatto nel ‘Caso‘. È così grande che in questo momento non vogliono più fare affari con loro. Alcuni addirittura si rallegrano per la rimozione del Atletico del Campionipoiché ritiene che sarebbe stato comunque classificato seAvrei giocato di più. La redazione vi terrà aggiornata nel caso vi siano altri aggiornamenti sull’argomento.Vai alla fonte di questo articolo L'articolo FCcon ...