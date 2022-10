(Di venerdì 28 ottobre 2022) Si sono appena concluse le FP1 del Gran Premio deldi Formula 1, sessione con la quale è stato inaugurato il weekend. Non poteva esserci inizio migliore per la, con Carlos Sainz e Charles Leclerc davanti a tutti: 1:20.707 il migliordella sessione, registrato dallo spagnolo. Alle sue spalle, in ritardo di appena 46 millesimi, c’è Charles Leclerc; terza piazza occupata da Sergio(+0.120), il cui migliorè esattamente uguale a quello del suo compagno di squadra, Max, quarto ma sostanzialmente terzo pari merito. Quinto Lewis Hamilton, diciottesima l’altra Mercedes con alla guida Nyck De Vries. F1, Christian Horner: “La penalità è enorme! Potrebbe costarci anche un secondo, segnerà lo sviluppo della vettura” Di seguito, i ...

OA Sport

Wall Street prosegue gli scambi in forte rialzo, dopo che le reazioni aidi Apple , complessivamente positivi, ed Amazon , pù preoccpanti, si sono controbilanciati ... In fondo alla, ......la Carrarese fa parte di quel lotto di squadre d'altache comprende anche Cesena, Entella, Gubbio e Siena, che abbiamo già incontrato'. Il Rimini è in fiducia, venendo da sei... F1, risultati e classifica FP1 GP Messico 2022: Ferrari al comando, stesso tempo per Perez e Verstappen I sostenitori del presidente «rubano» i colori della Seleçao. Alla vigilia del voto e del Campionato del Mondo, i giocatori si dividono. La Nike corre ai ripari con nuovi modelli ...Il PSV non ha ancora pareggiato dopo 11 turni e può contare sui 37 goal segnati dalla coppia Gakpo – Simons, primi anche in classifica marcatori. In casa sono 7 i risultati positivi. Il Nec si trova ...