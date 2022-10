Elon Musk ha infine comprato Twitter

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Dopo mesi di esitazione ha finalizzato l'acquisto del social network, e per prima cosa ha licenziato diversi dirigenti

è il nuovo proprietario di Twitter. Torna anche Trumpè ufficialmente il nuovo padrone di Twitter . Il fondatore di Tesla ha perfezionato l'acquisto della piattaforma social e ha ...Leggi Anche Twitter,vuole ridurre la forza lavoro del 75% I licenziamenti - Le persone licenziate sono il chief executive Parag Agrawal, il chief financial officer Ned Segal, il responsabile degli affari legali ...Elon Musk cambia la descrizione del proprio profilo Twitter con 'Chief Twit' e posta un video in cui entra all'interno della sede del social network, a San Francisco, portando in mano un… Leggi ...Il primo tweet del nuovo proprietario. Perfezionato l'acquisto della piattaforma social, costata 44 mld di dollari. Dirigenti scortarti fuori dalla polizia ...