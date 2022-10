Calciomercato Roma | club piomba su Leonardo Spinazzola

Leggi su sportnews.eu

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Una società spagnola starebbe seguendo da vicino, esterno dellae tra i giocatori più utilizzati dal tecnico Josè Mourinho. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Laieri sera ha battuto in trasferta l’Hjk tenendo viva la speranza di approdare alla fase ad eliminazione diretta dell’Europa League. In campo, Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.