Calcio femminile | Serie A 2022 2023 | programma completo ottava giornata

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Sarà un fine settimana importante per la classifica del campionato diA TIM, l’ultimo prima della sosta. L’sarà caratterizzata dal confronto tra le prime quattro della classe. Da una parte Inter-Roma, dall’altra Juve-Fiorentina. Sarà un sabato fondamentale anche per il Milan, pronto ad approfittare del doppio scontro diretto tra le compagini che lo precedono in classifica. Le rossonere saranno opposte al Pomigliano fuori casa. Di seguito il. Sabato 29 ottobre ore 14.30 – Inter-Roma (diretta su TimVision, La7 e La7.it) Pomigliano-Milan (diretta su TimVision) Domenica 30 ottobre ore 12.30 – Juventus-Fiorentina (diretta su TimVision) Domenica 30 ottobre ore 14.30 – Como Women-Sassuolo (diretta su TimVision) Sampdoria-Parma (diretta su ...