‘Adamo era uguale a Vin Diesel’ e Twitter va in tilt

(Di venerdì 28 ottobre 2022) (Adnkronos) – Adamo?a Vin Diesel. Basta un meme e il paragone decolla. Colpa di Alamo Drafthouse, società che gestisce anche una catena di cinema negli Usa, e che fa strike supubblicando una elaborazione grafica relativa al volto di Abramo: “Gli scienziati della Princeton University hanno ricostruito questo modello 3D delle sembianze che Adamo, il primo uomo creato da Dio, potrebbe aver avuto”. La somiglianza con la star di The Fast & Furious è totale. Dettaglio trascurabile: da Princeton non è stata diffusa nessuna immagine. Ce n’è abbastanza per innescare una reazione a catena e piovono immagini di altre celebrità accostati a figure citate nella Bibbia. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Primocanale

... dove però, causa Covid, siarenata alla prova generale. Composta nel 1862, "Béatrice et ...(la scimmia già apparsa in precedenza a simboleggiare la libertà e l'istintività) e le nudità died ...'Nonmai accaduto che i due capolavori di Sebastiano del Piombo, conservati a Viterbo ed ora accolti ... E, ancora, l'energico Studio per l'della 'Cacciata dal Paradiso' e la Flagellazione di ... L'Opera Carlo Felice nel segno dell'amore di "Béatrice et Bénédict", tutto pronto per la prima assoluta