Valentina Ferragni e il make-up di dubbio gusto | ecco cosa non convince il web

(Di giovedì 27 ottobre 2022)posta la storia mostrando a tutti il suo vestito e il suo-up ma un dettaglio colpisce tutti. La più piccola delle sorellesi è pian pianoo fatta strada nel mondo della moda. La bellissimaha iniziato a posare come modella fino ad arrivare a collaborare con lussuosissimi brand. La donna ha anche girato delle pubblicità e spesso viene scelta come testimonial. In questi ultimi anni ha anche aperto un suo brandStudio che produce tantissimi gioielli che la stessa Chiara indossa. La sorella dell'imprenditrice digitale in questo ultimo periodo è stata travolta nel vortice dei gossip a causa della sua rottura con Luca. La coppia stava insieme da tantissimi anni e convivevano in una casa che avevano deciso di ...

Stile e Trend Fanpage

sensuale come non mai. La sorella di Chiaraè partita alla carica, sta concentrando tutte le sue forze sul lavoro e si vede. Oltre al suo brand omonimo,corre tra ...Chiarapranza all'aperto in via Montenapoleone con un abito bustier e le spalle nude. La ... L'influencerFradegrada è da qualche parte in piscina. Luisa Ranieri raccoglie olive sotto ... Valentina Ferragni e Marina Di Guardo all'evento di gala: mamma e figlia coordinate in abiti da sera Valentina Ferragni sensuale come non mai. La sorella di Chiara Ferragni è partita alla carica, sta concentrando tutte le sue forze sul lavoro e si vede. Oltre ...Valentina Ferragni è la protagonista di una campagna di lingerie: ha posato, più femminile che mai, con capi sensuali impreziositi da piume, ...