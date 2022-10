Ultim’ora di calciomercato | De Laurentiis ha incontrato l’agente | accordo chiuso con il Napoli!

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 27 ottobre 2022)trovato per il rinnovo di uno dei principali calciatori azzurri, l’ultima ora in casa Napoli l’hanno annunciata i colleghi di.it, che svelano le ultime legate al mercato dei partenopei. Secondo lo stesso sito di informazione, quest’oggi ci sarebbe stato un incontro con l’entourage di Stanislav Lobotka, che ha avuto esito di fumata bianca per quello che è untotale per il prolungamento di contratto. Un rinnovo di un contratto che aveva scadenza fissata al 30 giugno 2025 e che andrà probabilmente ad aumentare quello che è l’ingaggio del centrocampista ex Celta Vigo, andando a legare ancora di più Lobotka ai partenopei. Rinnovo Lobotka Napoli (Getty Images), rinnovo Lobotka: i numeri dello slovacco Rinnovo meritato per Stanislav Lobotka, calciatore che da ormai ...