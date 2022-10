Tottenham | la furia di Conte | «VAR? Vorrei vedere decisioni simili con i top club»

(Di giovedì 27 ottobre 2022), ladi Antoniodopo il gol annullato ad Harry Kean dal: le dichiarazioni dell’allenatore E’ un Antoniofurioso quello che ha parlato in conferenza stampa dopo il gol annullato ad Harry Kane nel pareggio del suocon lo Sporting Lisbona. LE PAROLE – «Mi piacerebbequesto tipo di decisione con una top team in una partita importante, mi piacerebbese ilè così coraggioso». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Conte in Champions: l'episodio di- Sporting . Conte attacca: "Var ha fatto danni". Marelli, però, gli dà torto . Var dopo il fischio finale: il clamoroso episodio in Champions. ...Periodo difficile per ildi Antonio Conte: l'allenatore italiano è unadopo il pareggio beffa in Champions League contro lo Sporting Club Portugal Antonio Conte ©LaPresseMomento complicato per ildi ...La rete è stata cancellata dopo il consulto con il var, mandando il tecnico su tutte le furie, tanto che si è scagliato contro ... Nell’ultima sfida di Champions contro il Marsiglia il Tottenham dovrà ...Il Var "sta danneggiando molto" il mondo del calcio. Sono le parole di Antonio Conte dopo l'annullamento del gol di Harry Kane nei minuti di recupero del match di Champions League fra il suo Tottenham ...