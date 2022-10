Sito oscurato per il pellet Shoppingferrara com | come evitare la truffa

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Una delle truffe del momento è stata smascherata: ilvenduto su.com è stato fin dall’estate il protagonista di unaai danni di ignari acquirenti del web. In tanti, allettati dal prezzo super vantaggioso del combustibile, hanno effettuato svariati ordini sulonline, salvo poi non ricevere per nulla la merce o comunque imbattersi in altri importanti disguidi. Un’indagine della Polizia delle Comunicazione ha appena portato all’oscuramento dello store, perche nuovi potenziali clienti cadano appunto in trappola. La Procura della Repubblica di Ferrara ha appurato, senza ombra di dubbio, che la vendita disu.com era del tutto falsa. Nessuna attività commerciale reale era abbinata alla transizione nella ...

Polizia Postale

