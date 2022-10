Pompe di calore | il nuovo modo economico di riscaldarsi

Leggi su zon

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Siamo in prossimità dell’inverno, e tra qualche settimane le temperature inizieranno a calare. Nonostante il caldo che ancora oggi è presente nella maggior parte della nostra penisola, il pensiero va già ai metodi di riscaldamento più convenienti per Dicembre/Gennaio. Il conflitto russo-ucraino ha minato inimportante i rapporti tra Mosca e l’Europa, e di conseguenza la fornitura di energia e gas adesso risulta molto più impegnativa in termini economici. L’utilizzo quindi di apparecchiature ad alto voltaggio o che impiegano gas potrebbe costare davvero caro durante l’inverno. Per questo motivo si stanno studiando alcune novità per permettere ai cittadini possanosenza doversi svenare. Una di queste possibilità consiste nell’utilizzo e nell’installazione delle “di”. Questi macchinari ...