Memo Remigi accusato di aver palpeggiato Jessica Morlacchi in diretta su Rai1 | cacciato dal programma – Il video

Leggi anche Chi è, il cantante sospeso dalla Rai per la "palpata" a Jessica Morlacchi Tornerà in pubblico ma questa volta in programmi televisivi . Nel 2013 è a "The Voice of Italy", ma ...ha tastato la cantante Jessica Morlacchi in chiusura di programma 'Oggi è un altro giorno' , il programma pomeridiano condotto da Serena Bortone , in onda su Rai1, che racconta le storie ..."Contratto risolto". Memo Remigi non sarà più tra gli ospiti fissi - i cosiddetti "affetti stabili" - di Serena ...Ciò che c'è da sapere su Memo Remigi, dalla biografia, la vita privata e la carriera fino a Ballando con le stelle.