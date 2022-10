L' Ue non lasci indietro nessuno Majorino sulla rivoluzione digitale | Innovazione non a scapito dei lavoratori

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Paola Natali intervista per Libero Tv gli eurodeputati Pierfrancesco(S&D-Pd) e Salvatore De Meo (PPE-FI)trasformazionedella società. “L'economia è destinata a essere trasformata dalla”, dice De Meo, “ma la società non deve spaventarsi dall'idea che diminuiranno le possibilità di lavoro. Per questo l'Europa ha messo in campo una serie d'iniziative legislative, che tutelano le imprese e gli utenti. Non solo: il nostro sistema produttivo deve puntare anche la transizione ecologica. Senza colmare un gap infrastrutturale di alcuni Stati non potremo essere competitivi: abbiamo davanti una grande sfida, che unisce la sostenibilità ambientale e l'tecnologica. Soprattutto in Italia dovremo spingere per una transizione graduale”, ...