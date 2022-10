LIVE Fiorentina-Basaksehir 1-1 | occasioni in serie per Jovic

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Vincere per prima cosa, poi cercare di farlo con quattro gol di scarto: a causa della sconfitta per 3-0 all'andata, laoggi deve...

Allo Stadio Artemio Franchi di Firenze si gioca il matchBasaksehir valido per la quinta giornata di Conference League 2022 - 23: sintesi, tabellino e cronaca del match SintesiBasaksehir 1 - 1 MOVIOLA 1 Primo pallone girato dai turchi, si parte. 6 Inizio di gara blando, ritmi lenti al Franchi. 11 Gran mancino al volo di ...CapellasCLASSIFICA GRUPPO F: Feyenoord, Midtjylland, Lazio e Sturm Graz 5 punti Tutta la grinta di Vincenzo Italiano © LaPressePer il quinto turno della Conference League, ladi Vincenzo ...Il Basaksehir viene a Firenze per chiudere la pratica qualificazione, la Fiorentina vuole però far vedere di essere diversa da quanto mostrato fin qui: restate con Firenzeviola.it per il racconto LIVE ...45' - SI RIPARTE AL FRANCHI! Nessun ulteriore cambio per i due tecnici. --- INTERVALLO --- 45' +2' - Nessun'altra emozione al Franchi: FINE PRIMO TEMPO! Squadre ...