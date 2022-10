Lima 2 | secondo turno fatale per Agamenone

SuperTennis

Si ferma alturno la corsa di Franco Agamenone nel "Challenger" (montepremi 53.120 dollari),appuntamento del circuito che si disputa quest'anno sui campi in terra rossa della capitale del Perù. Il 29enne italo - argentino (è nato a ...Iltempo non comincia sotto i migliori auspici per la Lazio, che rischia un altro tracollo ... Biglia (6'st'Ali Sahiner), Tekdemir (45'pt Ozcan), Turuc (29'st Gurler), Ndayishimiye,, Okaka,... Lima 2: fuori "Ceck" resta in corsa Agamenone Si ferma al secondo turno la corsa di Franco Agamenone nel 'Lima Challenger' (montepremi 53.120 dollari), secondo appuntamento del circuito che ...(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha abbassato a 25,5 euro per azione (da 26,5 euro) il target price su EdiliziAcrobatica, società specializzata in lavori di edilizia in doppia fune di sicurezza ...