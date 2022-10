Inter | Bastoni è un giocatore europeo

(Di giovedì 27 ottobre 2022), Alessandrosta dimostrando di essere undi livello sempre più. L’analisi Lazio, derby e Udinese: in 3 sconfitte in campionato Alessandronon si era certo salvato, anzi, le pagelle lo avevano indicato tra i massimi responsabili delle cadute. Fatica in campionato, percorso netto e positivo in Champions League, quasi a ricordare che il giovanecampione d’Europa con la Nazionale nel 2021 si trova a proprio agio quando il contesto diventa più ampio. Ieri, nell’incontro più semplice del girone, contro il Viktoria Plzen ha determinato il gol del vantaggio di Mkhitaryan, con un cross perfettamente eseguito che ha scacciato da San Siro gli eventuali brutti pensieri. Così ha stabilito una linea di continuità con i due confronti col Barcellona: a Milano si è ...

... diil cross in area sfiorato da Dzeko, per l'armeno è stato semplicissimo piazzare di testa a fil di palo. Una rete che ha stappato la partita e ha spianato la strada all', che in ...... quel Mkhitaryan che sbuca dimenticato da tutti alle spalle di Dzeko per mettere in porta di testa l'ennesimo cross, questa volta targato. Poi, passano sette minuti e l'raddoppia: ...Kristjan Asllani e Alessandro Bastoni. Chiosa affidata a Hakan Çalhanoglu, ritratto mentre accarezza un leone a fianco di un pallone infuocato: "Forza Inter! Ottavi di finale di Champions League, ...Squalificato, in panchina Farris. Diffonde il verbo dello squalificato Inzaghi e conduce in sicurezza la nave agli ottavi. Buone le trame negli spazi stretti. Proprio un triangolo mette la partita in ...