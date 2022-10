Inter agli ottavi di Champions | Zhang dà un premio in denaro alla squadra

Lo avrebbe fatto parlando di fronteazionisti nell'elegante cornice di Palazzo Parigi (quasi scontato che ribadisca il concetto), ma la gioia per la qualificazione conquistata con anticipo...Commenta per primo L'vola con un turno di anticipoottavi di Champions League grazie alle vittoria per 4 - 0 contro il Viktoria Plzen. Ecco le reazioni social più divertenti.27 Ottobre 2022 Armando Fico Inter - Viktoria Plzen 4-0, Napoli - Rangers 3-0, Napoli priimo anche perdendo per 3 reti di scarto a Liverpool, nerazzurri agli ottavi, Quinta giornata di Champions ...L'Inter vola con un turno di anticipo agli ottavi di Champions League grazie alle vittoria per 4-0 contro il Viktoria Plzen. Ecco le reazioni social più divertenti.