Helsinki-Roma | le probabili formazioni | dove vederla in tv e streaming

Vincere per tenere vive le speranze, per non dipendere da altri campi e per ripartire dopo il ko col Napoli. Lafa visita all'Hjknella quinta giornata di Europa League. Il Betis è primo a 10 punti, il Ludogorets segue a quota 7, tre lunghezze in più dei giallorossi. Si gioca sul sintetico dell'...Il problema di domenica è soltanto un brutto ricordo, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport . Per Zalewski davanti c'è solo la partita di questa sera contro l'. Non gli mette paura il freddo e neanche il sintetico , perché a vent'anni non si ha paura di niente. Dovrebbe giocare dal primo minuto a destra, anche se poi quello non è proprio il suo ...Mourinho non concede alibi ai suoi giocatori Poco meno di sei gradi e l’alta probabilità di pioggia durante la partita, da giocarsi oltretutto sul “campo di plastica”, come lo definì tempo fa lo Speci ...HELSINKI (Finlandia) - Un solo risultato a disposizione per la squadra di Mourinho per cercare di restare in Europa League. La classifica è avara di punti, ma il pareggio ottenuto nell’ultima sfida co ...