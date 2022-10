F1 Gp Messico 2022 | Russell | “Pista difficile | vogliamo chiudere stagione al meglio”

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Georgeha parlato in conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio deldi Formula 1. Il pilota britannico della Mercedes è tornato anche su quanto accaduto ad Austin nell’ultima gara disputata: “Siamo riusciti a mostrare di cosa siamo capaci con Hamilton, io purtroppo ho avuto un danno all’ala anteriore che mi ha impedito di correre al– ha spiegato – Adesso pensiamo a questa gara, laper via delle condizioni dell’altitudine, sarà complicato preparare le gomme macercare dilaal. Speriamo di lottare per le prime posizioni, anche lo scorso anno le Mercedes erano andate molto bene in prova salvo poi non confermarsi in gara. Serve grande ...

In vista del fine - settimana, Charles non ha aspettative particolari : ' Non so cosa attendermi dal weekend in, ma daremo come sempre il massimo. Secondo posto Noi lottiamo per vincere, ma ora che i giochi sono fatti... beh, secondo è meglio che terzo ', il riferimento di Leclerc al suo secondo posto ..."Non so cosa attendermi dal weekend qui in, ma daremo come sempre il massimo - ha ... 27 ottobreFormula 1, George Russell alla vigilia del Gp del Messico 2022: "Nelle ultime gare abbiamo commesso errori, anche per colpa mia" ...Verstappen: "L'obiettivo è vincere più gare possibili". Ricciardo, invece, ricorda con grande emozione il fondatore della Red ...