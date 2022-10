De Meo FI-PPE | Rimesso in discussione il Nutriscore

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Scelta etichettatura alimenti, De Meo (FI – PPE): “Grazie al Ppe e Forza Italia è statoinil. Il Made in Italy è salvo” – «Apprendo con soddisfazione – dichiara l’on. Salvatore De Meo – il rinvio, al secondo trimestre del 2023, della presentazione della proposta di Regolamento riguardante il sistema di etichettatura nutrizionale fronte pacco degli alimenti che arriva anche grazie alla sollecitazione, fatta da me e dai colleghi della delegazione di Forza Italia, alla Commissaria europea per la salute e la sicurezza alimentare, Stella Kyriakides, alla quale, prima con una nota scritta e poi direttamente in occasione dell’incontro – continua l’eurodeputato – avuto a Strasburgo la settimana scorsa nel confronto con il gruppo PPE, abbiamo rappresentato la forte preoccupazione sulla possibile adozione del ...

Con una lettera firmata insieme ad altri colleghi parlamentari del Partito Popolare Europeo, l'eurodeputato Salvatore De Meo (FI - PPE), relatore per il Parlamento sulla proposta di modifica del Regolamento della politica di promozione dei prodotti agroalimentari, ha scritto al Commissario all'agricoltura Wojciechowski