“De Ligt è tornato quello dell’Ajax” | la Süddeutsche elogia l’ex Juve che ha fermato Lewandowski

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 27 ottobre 2022) DeDe. In Germania lacelebradifensore che lantus acquistò dall’Ajax per circa 85 milioni e che in Italia non ha mai tenuto fede alle aspettative. Quest’estate il Bayern lo ha voluto, pagandolo 67 milioni. E dopo un avvio incerto, con alcune dichiarazioni che non piacquero a Vinovo, ora è un punto fermo della squadra di Nagelsmann che ieri sera – dopo il 3-0 in casa del Barcellona – in conferenza hato il lavoro della difesa: «la linea difensiva ha giocato in modo superbo. Al momento abbiamo due brillanti difensori centrali». Deha giocato al fianco di Upamecano e non ha fatto toccare palla a Lewandwoski. Sembrava che avesse commesso un fallo da rigore e invece il Var ha chiarito che l’olandese è ...