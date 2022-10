Caserta | spara per errore e uccide una donna | arrestato 23enne

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Ieri sera a Riardo () unaè stata uccisa da un colpo di fucile esploso accidentalmente mentre era in camera da letto. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Capua e della stazione di Pietramelara hannoin flagranza per omicidio colposo unmoldavo, responsabile dell'omicidio di una 28enne residente a Teano. Secondo i primi accertamenti, verso le 22.30 di ieri i due si trovavano in camera da letto dell'abitazione della famiglia della ragazza quando il, dopo aver imbracciato un fucile semiautomatico lasciato incustodito sul letto, avrebbe puntato l'arma contro la ragazza colpendola con un colpo esploso accidentalmente.A chiamare i soccorsi, subito dopo l'accaduto, è stato lo stesso ragazzo. Il personale del 118 giunto sul posto insieme ai ...

A Villa Literno (), la scorsa notte, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Casal di Principe e della locale stazione hanno proceduto al fermo di indiziato di delitto per tentato ...Tragico incidente di caccia a Teano , in provincia di, dove un 57enne è morto dopo essere stato colpito alla schiena da un fucilata sparata da un amico di 76 anni. La vittima, un imprenditore edile, era partito per una battuta di caccia al ...