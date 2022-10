Principe William e Kate Middleton hanno litigato? La verità arriva direttamente dal piccolo George

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Il? Si parla di crisi fra i due Duchi di Cambridge, ma è vero? A svelare laci ha pensatoil primogenito della coppia,. Leggi anche: Tomaso Trussardi NON sta con Michelle Hunziker: la nuova fidanzata è Pamela Barretta (FOTO) Il...

Vanity Fair Italia

Questa volta ad essere tirati in ballo sono i 'muri sporchi' di Buckingham Palace, visti durante il matrimonio dele di Kate Middleton. Secondo il 56enne, sarebbe stato usato lo ...A differenza dei principie Kate Middleton , la cui casa di campagna Anmer Hall si trova ... ma è stato maggiormente coinvolto nella sua gestione quotidiana da quando suo padre, il... Kate Middleton e il principe William andranno a vivere al castello di Windsor William rischia grosso: lui pronto a portargli via la corona e il trono. Sbuca il fratello segreto che rivendica il suo posto a palazzo ...Dopo il trasferimento nel Berkshire, i tre royal baby si godono un meritato relax con mamma Kate e papà William nella natura. Tra marshmallow da arrostire e giri in bicicletta ...