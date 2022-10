Non bastano Milik e McKennie | la Juve è fuori dalla Champions

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Ormai è ufficiale, lantus èdalla Champions League. La sconfitta del Da Luz rappresenta l’ennesimo fallimento degli uomini di Allegri, che escono mestamente ai gironi della massima competizione europea. L’ultima volta che i bianconeri erano caduti così presto in Champions League in panchina c’era Conte, inciampato nel nevischio di Istanbul con una squadra dal tasso tecnico decisamente inferiore rispetto alla Jeventus di oggi. Inoltre quel campionato lantus lo vinse abbondantemente, collezionando oltre 100 punti. La sconfitta di ieri invece sembra la rappresentazione di un’involuzione, non solo tecnica ma anche mentale che agisce su ogni livello dell’ambiente bianconero.ntus – Benfica Eliminazione La partita contro il Benfica è stata affrontata in modo assolutamente inadeguato e, ...

La Gazzetta dello Sport

I bianconeri vengono sconfitti per 4 - 3 dal Benfica allo stadio Da Luz: guarda le immagini più belle del match: la doppietta di Rafa Silva, poi Milik e McKennie... per abbattere i droni iranianitecnologie molto più semplici. Inoltre l'esercito israelianovuole rischiare che tecnologie sensibili finiscano in mano russa (e quindi potenzialmente ... Ecco Fontecchio: 13 punti in 16 minuti. Banchero, non bastano 21 punti: quarto k.o. per i Magic