NBA 2022 2023 | calendario | risultati e classifiche aggiornate delle due Conference

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) E’ cominciata la stagione regolare NBA, partita ufficialmente nella notte italiana tra martedì 18 e mercoledì 19 ottobre con i big match tra Boston Celtics e Philadelphia 76ers, e Golden State Warriors e Los Angeles Lakers. Il canale di riferimento è Sky Sport NBA, ma sarà possibile seguire le partite anche in streaming sulla piattaforma Sky Go. Per chi non vuole perdersi proprio nulla, invece, il consiglio è di sottoscrivere l’abbonamento su NBA League Pass. Sportface.it vi terrà comunque compagnia con le cronachepartite, gli approfondimenti, le news e le parole dei protagonisti. Tutto pronti per vivere un’altra stagione piena di emozioni? Di seguito. LA CLASSIFICA AGGIORNATADUE ...

glb/red 26 - Ott - 22 08:29 26 ottobreThompson nel terzo quarto, sul 77 - 83, viene espulso per la prima volta in 651 partitedi stagione regolare, per doppio tecnico dopo aver litigato prima con Booker e poi con gli arbitri. Esce ...Non sono stati sufficienti ai Mavericks i 37 punti, 11 rimbalzi e 7 assist di Luka Doncic, e l'assenza del trio Ingram-Jones-Williamson nelle file dei padroni di casa di New Orleans ...Ecco le parola della scelta numero 1 del draft 2022. Futuro da All Star. Differenze tra basket del college e NBA «Direi nel viaggiare: quando giri molto devi cercare di riposare, curare il tuo corpo, ...