Napoli | Spalletti | «Stasera quasi perfetti Applaudo una squadra prontissima»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) L’analisi di Lucianoai microfoni di Mediaset dopo la vittoria del suocontro il Rangers Le dichiarazioni dinel postRangers: LE PAROLE – “Siamo stati, non era facile mantenere il livello di qualità in questa partita qui. Soprattutto quelli freschi si sono fatti trovare prontissimi, hanno veramente meritato (e meritano) un applauso per l’attenzione e la cura negli allenamenti che hanno avuto, sfruttando quello che gli è stato messo a disposizione. Abbiamo fatto una buonissima partita”. L'articolo proviene da Calcio News 24.