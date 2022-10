Meloni | A volte falliremo | ma non getteremo la spugna e non tradiremo

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) (Agenzia Vista) Roma, 26 ottobre 2022 "Alla fine di questa avventura, a me interesserà una cosa sola: sapere che abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare per dare agli italiani una Nazione migliore. Ariusciremo, a, ma state certi che non indietreggeremo, nonla, non", le parole di Giorgiaalla Camera. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

... "Afalliremo, ma non getteremo la spugna, non tradiremo". A sera, dopo la replica,voterà sì alla "sottoscritta", come si definì al Quirinale e incasserà la fiducia di 235 deputati con ...2022 - 10 - 25 17:39:38: problema non è chi prende Rdc, ma risposte inadeguate 'Ho sentito ... Non ho mai considerato il problema i percettori del Reddito, ho considerato aun problema una ...Spin doctor e grandi comunicatori, volti all'ombra dei potenti. Sta facendo discutere positivamente l'approccio dei primi giorni della premier ...Ci si è impegnato non poco, Silvio Berlusconi. Sentiremo oggi il frutto del suo attento lavoro, quando esprimerà la fiducia a ...