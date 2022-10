LIVE Inter-Viktoria Plzen 1-0 | la sblocca Mkhitaryan

Tra pochi minuti comincia- Viktoria Plzen Ore 18:30 - Marotta ottimista su Skriniar Pochi minuti prima della partita, anche l'amministratore delegato nerazzurro ha parlato del rinnovo di ...Allo Stadio San Siro, il match valido per la 5ª giornata di Champions 2022/2023 trae Viktoria Plzen: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaA San Siro,e Viktoria Plzen si affrontano nel match valido per la 5ª giornata della Champions League 2022/23. SintesiViktoria Plzen 0 - 0 MOVIOLA Fischio d'inizio - ...Contro il Viktoria Plzen i nerazzurri potrebbero centrare la qualificazione alla fase finale della competizione europea con un turno d'anticipo ai danni del Barcellona ...Obiettivo qualificazione agli ottavi per i nerazzurri, che devono battere i cechi a San Siro. Inzaghi (squalificato) rilancia Dzeko accanto a Lautaro, si rivede Lukaku in panchina dopo due mesi. Spazi ...