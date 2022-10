(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Dopo il suo rilascio dalla WWE un paio di anni fa,ha debuttato in AEW durante la puntata del 9 settembre 2020 di Dynamite come Best Man di Kip Sabian. Dopo un inizio incerto, è diventato The Redeemer e ha vinto il TNT Championship prima di perderlo contro Sammy Guevara. L’ex Rusev (WWE) non è più stato visto dopo All Out e non ha lottato a Dynamite per alcuni mesi. Intervenendo a Busted Open, CJ Perry (in WWE) crede chesolo iin AEW. Le sue parole “Alla fine della giornata, ci sono ancora i dirigenti che prendono le decisioni finali e questo è quanto. Come… ha ie spingerà quelli, proprio come Vince McMahon proteggerà i ...

Lana: "Tony Khan promuove soli i suoi preferiti, ecco perché Miro appare poco" CJ Perry, WWE's former Lana and wife of AEW's Miro, weighs in on how little her husband has been used by Tony Khan on AEW TV since returning.