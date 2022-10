la Repubblica

Continua Barilaro: 'Così facendo abbiamo costruito una presenza poliedrica diin un numero ... l'espressione individuale, la libertà creativa, il divertimento e ildi appartenenza'. L'...... Dior ,e Hermés rimosso per ripicca pochi giorni dopo Ferragosto, quando la legittima ... ma a quanto pare la strada intrapresa dalla coppia più chiacchierata è aunico. L'ex Letterina ... Il senso di Gucci per i videogiochi Micael Barilaro ci racconta lo stretto e proficuo rapporto che la Maison ha con l’intero universo dei videogiochi e il lancio della Gucci Gaming Academy ...L’impegno della maison accanto alle vittime per il recupero di "dignità e autonomia". Importante il reinserimento al lavoro e tornare protagoniste nel contesto sociale ...