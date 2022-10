I 4 licei di Pomezia si illuminano di “Raggi di futuro”

(Di mercoledì 26 ottobre 2022)– I 4pometini illuminati da” “di. Ala scuola si fa Arte”, il progetto promosso dal Comune diin collaborazione con le scuole superiori del territorio e la partecipazione degli street artist professionisti Solo e Diamond. 8 murales hanno trasformato le pareti esterne degli istituti Picasso, Pascal, Via Copernico e Largo Brodolini. A progettare e realizzare le opere grafico-pittoriche sono stati gli studenti delle 4 scuole che hanno lavorato in rete e partecipato a corsi di formazione dedicati, in collaborazione con Solo e Diamond, scelti dalla direzione artistica del progetto affidata al liceo Picasso. In continuità con “Sol Indiges. Arte pubblica atra mito e”, che ha messo al centro il mito ...

