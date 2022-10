Halloween con l' anticiclone Monster | temperature nettamente sopra la media

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) AGI - L'alta pressione diventerà ingombrante, 'virale' per usare un termine dei giovani, estesa dal Marocco fino alla Finlandia. In queste ore l'africano si sta espandendo, di nuovo, dal Marocco verso le Baleari portando un ulteriore aumento delletra Spagna mediterranea e sud della Francia; in seguito si allargherà in modo anomalo e pazzesco (per il periodo) verso il Circolo Polare Artico. Il Meteo.it sottolinea i movimenti di espansione di questa figura meteorologica tipicamente estiva: tra giovedì e venerdì l'nordafricano, denominatodi, si posizionerà tra Francia, Germania, regioni alpine e Nord Italia portando un'ulteriore scaldata, specie in montagna e nelle zone interne libere da eventuali nebbie: sia le minime ...

