Governo | Patuanelli | ' cambi nome a rdc e se ne appropri | unico problema è che è M5S' **

Il Sannio Quotidiano

... ora in maggioranza, non votò a favore del Pnrr, l'ex ministra rivendica quanto fatto dal... 2022 - 10 - 26 13:59:16: "Non si può stare con Orban e poi chiedere solidarietà europea su ......accomodare alla sua sinistra sui banchi del, ma poiché il ministro della Giustizia non si alza, la responsabile del Turismo gli finisce quasi in braccio Ore 13.55 Il 5S Stefano, ex ... **Governo: Patuanelli, ‘tetto contante e lotta evasione 2 cose non stanno insieme’** Dopo aver incassato la fiducia a Montecitorio con 235 favorevoli, 154 contrari e 5 astenuti (leggi), la premier sente al telefono Biden. Oggi sarà a Palazzo Madama dove parlerà anche Berlusconi, al pr ...“I migliori auguri di buon lavoro al neoministro dell’ Agricoltura e Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida e all’intero Esecutivo guidato da Giorgia Meloni che ha dimostrato grande sensibilità n ...