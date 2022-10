Chi devono riprendersi subito ; Tardelli | avvertimento alla Juve

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) «In questantus non c'è un leader tra i giocatori, manca un uomo d'ordine e soprattutto grande personalità che prenda per mano la squadra. Il leader oggi è Allegri, ma serve un comandante in campo». Parola di Marco, leggenda bianconera con 5 scudetti e tutte le competizioni Uefa vinti (Coppa Campioni, Coppa Uefa e Coppa delle Coppe) da assoluto protagonista. Chi meglio dell'ex Campione del Mondo 1982 per analizzare il momento della Vecchia Signora, che stasera si gioca tutto in Champions contro il Benfica. Stasera vietato sbagliare... «Laè in grado di fare il colpo a Lisbona. Ho visto segnali positivi di crescita nelle ultime gare. Stanno iniziando ad ingranare e la gara di stasera rappresenta una test importante per capire se la crisi è definitivamente alle spalle».Come può far male la ...