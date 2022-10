Boris | generazione interrotta

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Per gli episodi di4 gli sceneggiatori hanno rischiato poco, concentrandosi solo in parte sull’attualità. Il risultato è un lavoro minore, un omaggio al passato rispettoso ma dimesso. Leggi

... 'Il governo che guido non lascerà la prossima, i vostri figli e nipoti, con un debito ... I toni sono meno radicali di quelli espressi daJohnson e soprattutto da Truss. Sunak ha ...Ha poi ringraziatoJohnson per "la sua generosità e i suoi successi" su Brexit e Covid, non ... "Il governo che guiderò non lascerà la prossimacon un debito da saldare", ha assicurato,...È già iniziata la produzione della seconda generazione dell'assale elettrificato di Nidec. Migliorano le prestazioni, in meno peso e con meno rumore, e i clienti sono già parecchi ...Chi troviamo nel cast principale di Boris 4 stagione Scopri tutti gli attori protagonisti dei nuovi episodi dal 26 ottobre su Disney+.