ATP Finals | Jannik Sinner in corsa per la qualificazione | la Race dopo gli ottavi a Vienna

(Di mercoledì 26 ottobre 2022)resta inper laalle ATP, il torneo di fine anno riservato ai migliori otto giocatori della stagione. Il tennista italiano ha esordito brillantemente al torneo ATP 500 di, sconfiggendo il cileno Garin in due rapidi set e incamerando 45 punti molto preziosi. Grazie allaaglidi finale ottenuta sul cemento indoor della capitale austriaca, il 21enne si è issato a quota 2.355 punti nellae occupa il 15mo posto. La nuova classifica di: non può migliorare il ranking ATP a. Scenari e avversari Laè sul canadese Felix Auger-Aliassime, settimo in graduatoria con 3.225 punti e ...

