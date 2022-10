WhatsApp down oggi 25 ottobre 2022 | l’app non funziona | cosa è successo

(Di martedì 25 ottobre 2022), la nota app di messaggistica non: molti utenti, infatti, nella mattinata di, martedì 25, stanno avendo problemi ad accedere al servizio, che al momento risulta in. Notizia in aggiornamento

La galleria di immagini C'è la primissima, inaugurale del progetto, sul guasto tecnico di Facebook , Instagram edurato sei ore a inizio ottobre dell'anno scorso; uno dei Facebook......non funziona: dopo le ore 18 di lunedì, si sono moltiplicate le segnalazioni di chi non riusciva a utilizzare il sistema di messaggistica di proprietà di Meta (Facebook). Un "" ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità (Interazioni e funzionalità semplici, Miglioramento dell'esp ...Da questa mattina l'app di messaggistica WhatsApp è praticamente down in buona parte di Italia e non da segni di ripresa ...