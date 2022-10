WhatsApp down | impossibile mandare e ricevere messaggi in tutta Italia

(Di martedì 25 ottobre 2022)oggi, martedì 25 ottobre, in buona parte di. Il malfunzionamento è iniziato questa mattina intorno alle 9 e sudetector.it, sito che monitora anomalie e problemi della rete, c’è un boom di segnalazioni. Inizialmente i problemi riguardavano le chat, con l’impossibilità di inviare, successivamente il servizio è diventato completamente offline, con l’impossibilità di inviare ea tutti i contatti. Coinvolte sia la versione per smartphone che quella per pc,Web. Gli altri servizi di Meta (come Facebook e Instagram) sembrano invece funzionare correttamente. (fonte Adnkronos)

Nelle ultime settimane, dal frontesono arrivate delle interessanti voci sulle prossime funzioni: secondo quanto emerso,starebbe preparando i sondaggi per le chat private . Notizia ...USA pronta al ban di TikTok/ L'allarme da Twitter, ma alcune fonti smentiscono, LE SEGNALAZIONI DALLE PRINCIPALI CITTA' Attraverso downdetector è possibile anche scoprire quali sono le ...WhatsApp down a Udine così come pare non solor in tutto il resto d'Italia, ma anche nel mondo. Gli utenti, infatti segnalano che la più famosa App per messaggistica non funziona né per inviare, né per ...WhatsApp down: la più popolare piattaforma di chat questa mattina non funziona. Sui social molti utenti hanno cercato informazioni e conferme del malfunzionamento dopo aver visto che i messaggi non ...