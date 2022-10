VIDEO | AEW Dark | Elevation 24 10 2022

(Di martedì 25 ottobre 2022) Torna AEW, il web show della All Elite Wrestling che apre la nuova settimana di programmazione della compagnia. Lo show di questa settimana ha 7 Match annunciati, come di consueto avrà inizio all’1 di notte italiana, con la possibilità di recuperarlo on demand sempre in questa pagina anche nei giorni successivi: Baron Black vs. TenEddie Kingston & Ortiz vs. Russ Myers & T-MoneySerena Deeb vs. Haley JThe WorkHorsemen (Anthony Henry & JD Drake) vs. The Blonds (Brian Pillman Jr. & Griff Garrison)Emi Sakura & Mei Suruga vs. Jaylee & Nikki VictoryMatt Hardy vs. Lord CreweClaudio Castagnoli vs. QT Marshall

