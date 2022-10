Usa e Sudcorea | Kim Jong Un pronto al settimo test nucleare

(Di martedì 25 ottobre 2022) La Corea del Sud e gli Stati uniti nelle ultime ore hanno ribadito il loro allarme rispetto alla possibilità che la Corea del Nord sia pronta in qualsiasi momento a effettuare il suo, una prospettiva destinata a rendere ancor più acuta la tensione nella regione dell'Asia nord-orientale. "Noi valutiamo che (la Corea del Nord) abbia già completato i preparativi per effettuare il suo", ha affermato davanti al Parlamento di Seoul, ribadendo un'affermazione che l'intelligencena ripete da diversi mesi. Poche ore prima, anche il portavoce del Dipartimento di Stato Usa Ned Price, ha confermato la preoccupazione. "Noi riteniamo che la Repubblica democratica popolare di Corea (DPRK) stia preparando il suo sito ...

Agenzia askanews

Il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa bianca John Kirby, dal canto suo, ha fatto capire che glihanno 'aggiunto alcune capacità d'intelligence nella Penisola coreana, per ...... dopo che il giornale sudcoreano Chosun Ilbo ha segnalato che Seoul ha chiesto aglidi avere asset strategici piu' consistenti, a partire da una costante presenza di portaerei o sottomarini ...