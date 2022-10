“Tomaso Trussardi sente un’ex U&D” | le indiscrezioni e il silenzio di Michelle Hunziker

(Di martedì 25 ottobre 2022) La loro rottura all’inizio del 2022 è arrivata all’improvviso e inaspettatamente dopo 10 anni di amore e due meravigliose figlie; a distanza di mesi, in cuiha fatto spazio nella sua vita ad un nuovo amore, giunto al capolinea dopo poco, tutto sembra far pensare a un riavvicinamento tra lei enonostante la discrezione che li contraddistingue. Ora, però, alcune voci girano attorno al nome dell’imprenditore, “colpevole” di avere contatti condama di Uomini e Donne.: lesul suo conto Le voci sulla vita privata di chi fa parte del mondo dello spettacolo sono ormai un’abitudine, ma quelle arrivate surisuonano un po’ strane per il ...

Da mesi il gossip specula su un ritorno di fiamma tra Michelle Hunziker e, che si sono detti improvvisamente addio , dopo dieci anni insieme e due figlie, Sole e Celeste , lo scorso gennaio . Una nuova indiscrezione - bomba, tuttavia, sembra spazzar via i ...Michelle Hunziker esono tornati ad essere protagonisti, negli ultimi giorni, del gossip. I due, che negli scorsi mesi hanno ufficializzato la rottura, sono stati paparazzati dal settimanale Chi. Di ...Nuovi pettegolezzi sulla coppia Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Sembra che tra i due non vi sia alcun ritorno di fiamma a causa di una dama del trono over di Uomini e Donne.Tomaso Trussardi sta uscendo con una dama del trono Over di Uomini e Donne, secondo Amedeo Venza. Si tratterebbe di Pamela Barretta. Tra il presunto ritorno di fiamma fra Michelle Hunziker e Tomaso Tr ...