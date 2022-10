Pitti Uomo 2023 | Martine Rose è guest designer - Moda - lanazione it

Agenzia ANSA

"Sono molto onorata di partecipare al prossimodi gennaio.è da sempre in prima linea nel celebrare il miglior menswear, e molti dei designer che stimo di più ne sono stati parte', ha ...esce allo scoperto con le prime anticipazioni per l'edizione numero 103, in programma dal 10 al 13 gennaio prossimo. Guest designer alla kermesse sarà la stilista di origni anglo - ... Pitti Uomo, Martine Rose è guest designer (ANSA) - ROMA, 25 OTT - La quindicesima edizione di 'RomaFashion White', evento ideato dal fashion producer Antonio Falanga, prodotto da ...La stilista di origini anglo-giamaicane porterà in anteprima alla kermesse la collezione FW 2023-2024 della label omonima.