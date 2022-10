Pinguini Tattici Nucleari in concerto a Roma | ufficiale la data all’Olimpico

(Di martedì 25 ottobre 2022) Dopo San Siro i, o in breve i PTN, approdano nella Capitale con unaallo Stadio Olimpico di. L’annuncio è stato anticipato ieri sera dal gruppo un po’ come fatto per l’evento di Milano, con un’enigmatica, ma di facile risoluzione, storia lanciata su Instagram. Stamani poi, martedì 25 ottobre 2022, l’aperturaper la vendita dei biglietti. LadelAl momento è stata fissata un’unicaper la Città Eterna che è quella del 23 luglio 2023 a partire dalle 21.00. Non è chiaro se ci sarà solo questo appuntamento o se, come capita di frequente con gli artisti che ottengono magari velocemente il sold out, ne saranno aggiunte altre. Ricordiamo che il ...

PH: locandina concerto Dopo il sold out immediato allo Stadio San Siro di Milano , iNucleari annunciano un secondo concerto negli stadi. Si esibiranno anche allo Stadio Olimpico di Roma e la data è quella del 23 luglio 2023. In questo articolo tutti i dettagli sui ...Dopo la data sold out a San Siro , dove debutteranno in concerto il prossimo 11 luglio 2023, iNucleari hanno annunciato uno spettacolo in un altro storico stadio italiano. Tenuti i fan sulle spine ancora una volta con criptici post sui social , la band bergamasca ha infatti ...Dopo San Siro i Pinguini Tattici Nucleari, o in breve i PTN, approdano nella Capitale con una data allo Stadio Olimpico di Roma. L’annuncio è stato anticipato ieri sera dal gruppo un po’ come fatto pe ...Stadio Olimpico Roma, 23.07.2023. Dopo un fulmineo tutto esaurito per l'appuntamento dell'11 luglio 2023 a San Siro, i Pinguini Tattici Nucleari sono pronti ad abbracciare la Capitale. (ANSA) ...