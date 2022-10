(Di martedì 25 ottobre 2022) Da martedì 8 a sabato 12 novembre si disputeranno ao leATP: i miglioritennisti dellato, riservata agli atleti Under 21, si daranno battaglia per conquistare il titolo. A due settimane dalla conclusione delle qualificazioni tra iventi dellaci sono ben. Jannik Sinner è secondo con 2310 punti, mentre Lorenzo Musetti è terzo a quota 1696: se per il primo appare difficile che possa partecipare alleATP, per il secondo diviene possibile anche la testa di serie numero 1, dato che a guidare laè lo spagnolo Carlos Alcaraz con 6460, il ...

OA Sport

Il tennista ha vinto a Firenze ed Anversa in pochi giorni e sembra ad un passo dalle Atpdi ... Una vittoria che sembra un cambio radicale, la nuovaè pronta a prendersi tutto. Photo ...Felix avvicina lecontinuando con questa serie di successi ed approfittando del calo degli ... Sarà Felix contro Korda, l'ennesima sfidadi questa stagione. Photo Credit: Official ... NextGen Finals 2022: la classifica degli italiani. Otto azzurrini tra i primi 20 dell'ATP Race to Milan Lo spagnolo supera Draper in rimonta e centra il primo successo sul circuito dal titolo allo Us Open. Jannik mercoledì a Vienna: "Sto bene, proverò ad alzare il livello" ...Dopo la vittoria all’Atp di Napoli, Musetti è di nuovo in campo in un torneo storico. Attenzione al giovane danese, vincitore domenica ad Anversa in finale con Tsitsipas e già qualificato, come Musett ...