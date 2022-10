NDG manda a quel paese Rudy Zerby in un fuori onda | scatta la polemica

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 25 ottobre 2022) Nel corso del daytime di Amici abbiamo assistito a un rimprovero nei confronti di NDG da parte diZerbi per alcune parole ‘poco carine’ riservate al professore. Dopo essere arrivato ultimo in classifica e aver ottenuto la conferma della maglia da Lorella Cuccarini, il cantante ha confessato adi stimarlo molto e di non aver accettato la critica di essere stato definito vocalist piuttosto che cantante. Ovviamente, il professore ha apprezzato l’educazione dell’allievo e l’interesse mostrato nel conoscere il suo parere. Ma, dopo ciò, ecco cosa è accaduto. Lo sfogo di NDGha mostrato un filmato ove NDG si è sfogato con altri ragazzi dicendo di essere incavolato in quanto il professore non gli ha mai fatto alcun complimento quando era primo in classifica, per poirlo a...