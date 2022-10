Marcell Jacobs protagonista del nuovo spot Tim

(Di martedì 25 ottobre 2022)sulle note dei Maneskin. E’ ilsport TIM dedicato al servizio di nuova generazione che porta nelle case degli italiani connessione in fibra FTTH ad elevate prestazioni fino a 10 Gigabit al secondo. “Il campione olimpico ed europeo dei 100 metri rappresenta al meglio il primato di TIM, primo operatore in Italia e tra i primi in Europa, a mettere a disposizione delle famiglie in oltre 30 città questa tecnologia ultraveloce, sicura e affidabile, con un piano di sviluppo che consentirà ad un numero sempre maggiore di clienti di accedere al massimo delle performance di navigazione“, si legge nella nota di Tim. Loè accompagnato dalla hit dei Måneskin ‘Supermodel’, loda 30” è in onda sulle principali Tv nazionali e digital. La campagna sarà anche declinata sulla stampa ...

È on air da oggi il nuovo spot Tim condedicato al servizio di nuova generazione che porta nelle case degli italiani connessione in fibra FTTH fino a 10 Gigabit al secondo . Il campione olimpico ed europeo dei 100 metri ...Tra gli invitati c'erano anche alcuni vip del mondo dello sport come: Bebe Vio,, Filippo Tortu e Mutaz Barshim. Chiara indossava un abito bianco con la gonna ampia e un bustino in ...È on air da oggi il nuovo spot Tim con Marcell Jacobs dedicato al servizio di nuova generazione che porta nelle case degli italiani connessione in fibra FTTH fino a 10 Gigabit al secondo. Il campione ...SUD PONTINO – Accanto all’ “uomo più veloce del mondo”, l’oro olimpico Marcell Jacobs, e alla campionessa del mondo di salto in lungo Fiona May (già testimonial “Missioni Don Bosco”) , sui nastri di p ...