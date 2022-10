L’ultimatum del Comune di Roma alla Lazio | “Sul Flaminio aspettiamo entro la fine dell’anno”

(Di martedì 25 ottobre 2022) Daldiarrivasul tema. L’assessore capitolino allo Sport Alessandro Onorato afferma che “non possiamo aspettare in eterno” e fissa la deadline “al massimola, poi a quel punto esploreremo anche altre progettualità”. Nel corso della commissione capitolina Sport è stato fatto il punto sulla situazione del progetto: “del mese di agosto– ricostruisce Onorato- c’è stata una richiesta di documentazione da parte della Società sportivasulla struttura dello stadio. Il dipartimento Sport ha prontamente fornito tutti i documenti necessari e a questo punto siamo in attesa del presidente ...

Dire

Quando ancora'attore non aveva ancora "dato untra ... la stima verso la protagonistafilm, Florence Pugh. In realtà, ...ROMA " "Per ora posso solo parlare in modo positivovostro governo appena insediato, nessuna impressione negativa. ...per'... Sin dall'inizio non è stato un dialogo, ma una lunga serie di... Ultimatum Campidoglio alla Lazio: sul Flaminio decida entro il 2022